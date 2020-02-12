شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البرلمان يطلب من الداخلية تقرير فنى عن أسانسير السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، أن حادث مصرع أحد قياداته اللواء حسن ناجى وقع خلال افتتاح مقر جديد للحزب بالسويس، مؤكدا أنه سبقهم بالصعود، وتابع حسب الله، فى تصريحات صحفية، قائلا:" صعدت فى الأسانسير وحتى وصلت إلى مقر الحزب.. كان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، واللواء مجدى علام وسقط بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى بعدما اصصطدم بحافة أحد الادوار.. ونجا اللواء مجدى علام نائب رئيس الحزب بعد انتشال الشباب له خلال وقوع الأسانسير بينما أصيب أحمد مهنا".

وشدد" حسب الله " أنه فوجئ بسقوط الأسانسير، موجها خالص العزاء لأسرة اللواء حسن ناجي.

وطالب النائب صلاح حسب الله، قيادات الداخلية خلال تواجدهم بموقع الحادث، بتقرير فنى سريع حول سلامة المصعد، مؤكدا أن المقر الذى اتخذه الحزب بمبني جديد والمفترض أن الأسانسير حديث.

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واستبعد " حسب الله" أن يكون هناك شبهه جنائية، معتبرا أنه سيكون حادث قضاء وقدر والامر متروك لجهات التحقيق في النهاية.

يأتي ذلك فيما كشف النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اللحظات الأخيرة قبل مصرع اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إثر سقوط أسانسير فى مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لمصرع اللواء حسن ناجى.

وأضاف النائب محمد المصرى، لـ"الخليج 365"، أن مقر الحزب في الدور السادس، وحيث صعد هو والدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث باسم البرلمان، في الأسانسير، وحتى وصل إلى مقر الحزب، وبينما كان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، وشخص آخر، سقط الأسانسير بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى.