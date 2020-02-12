حزب الحرية يعلن الحداد 3 أيام على نائب رئيس الحزب بعد مصرعه فى أسانسير السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حزب الحرية المصري، بجميع قياداته واعضائه، ببالغ الحزن والآسى، مصرع اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب، قائلا: "داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده برحمته الواسعة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". Advertisements وأعلن حزب الحرية المصرى وقف العمل لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد. وكانت العناية الألهية أنقذت الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث الرسمي للبرلمان، من حادث سقوط أسانسير أثناء افتتاح مقر للحزب بمحافظة السويس، حيث استقل الدكتور صلاح حسب الله الأسانسير، وفور خروجه، وعودة الأسانسير مرة أخرى لنقل باقى قيادات الحزب، سقط من الدور السادس، ليلقى على إثره اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، مدير مباحث القليوبية السابق، مصرعه.

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