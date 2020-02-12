نيابة السويس تحقق في مصرع نائب رئيس حزب الحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استمعت النيابة العامة في السويس، بإشراف المستشار محمد حسن المحامي العام، التحقيق في واقعة سقوط مصعد بحي السويس، أسفر عن مصرع اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري، وإصابة الدكتور أحمد مهني أمين عام الحزب، واللذين وفدا من القاهرة لحضور افتتاح المقر الجديد.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى عقار بنك قناة السويس في شارع سعد زغلول لمعاينة الأسانسير الذي سقط من الطابق السادس، حيث مقر الحزب، واستقر في الطابق الثالث.

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان من أعضاء وقيادات حزب الحرية حول الواقعة. كما توجه فريق من النيابة إلى مستشفى التأمين الصحي للاستماع لشهادة الدكتور أحمد مهني أمين عام الحزب، والذي كان داخل المصعد قبل لحظات من سقوطه رفقة المجني عليه اللواء حسن ناجي.

ناظرت النيابة جثمان نائب رئيس الحزب داخل مشرحة السويس، والذي توفي فور وقوع الحادث، إثر اصطدام رأسه بالمصعد.

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وكان مساعد مدير الأمن اللواء حسن ترك، تلقى إخطارًا اليوم الثلاثاء، من قسم شرطة السويس، بسقوط أسانسير عمارة بنك قناة السويس في شارع سعد زغلول.

وأوضح مصدر أمني أن اللواء حسن ناجي استقل المصعد إلى شقة مستأجرة كمقر جديد للحزب في الطابق السادس من العقار، مضيفًا أنه لحظة خروج اللواء حسن ناجي في الطابق السادس سقط الأسانسير، محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.

وقال الدكتور محمود عبد النبي مدير مستشفى التأمين، إن الدكتور أحمد مهني حالته مستقرة، وانه يمكث بالقسم الداخلي تحت الملاحظة، إذ لحقت به إصابات طفيفة نتيجة ارتطام جسده بكابينة المصعد، وتأثير الصدمة جراء الحادث.​