القبض على عاطلين بحوزتهما تمثالاً و130 تذكرة هيروين في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مكافحة المخدرات في مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين بكمية من الهيروين المخدر، وتمثال يشتبه في أثريته، دائرة مركز بنها.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين على عملائهما بدائرة المركز.

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عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط "م. ن" وشهرته "كيكة"، و"ر.ف" عاطلين.

جرى ضبط المذكورين وبحوزتهما 130 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، وتمثال يشتبه في أثريته داخل جوال أسود اللون.

حرر بذلك المحضر رقم 4061 جنايات مركز بنها، وتولت النيابة التحقيق.​