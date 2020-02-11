هل تصل درجة الحرارة في الرياض إلي تحت الصفر.. التنبؤات الجوية تجيب

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان " درجة الحرارة في الرياض"، وذلك بعد أن شهدت عاصمة المملكة العربية السعودية، انخفاض كبير في درجة الحرارة في الرياض، خلال الساعات الماضية، والتي تصل إلى دراجة واحدة تحت الصفر.

واستعرض مركز طقس العرب، خريطة تشير إلى درجة الحرارة المتوقعة، يوم الأربعاء، والتي تشير إلى انخفاض حاد،

في درجات الحرارة الذي ستشهده عموم منطقة الرياض.

وحذر التنبؤات الجوية، الأجزاء الداخلية من مدينة الرياض، حيث يُتوقع أن تلامس حاجز الصفر المئوي هذه الليلة وفجر يوم غدٍ الأربعاء، بل وتصل إلى ما دون ذلك في الأطراف الخارجية للمدينة.

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درجة الحرارة في الرياض:

إعلان مركز التنبؤات الجوية، عن انخفاض درجة

الحرارة في الرياض، لتسجل العظمى 13 درجة مئوية فقط، في حين تتعمق الكتلة الباردة بشكل كبير في أجواء العاصمة، لتهوي بدرجات الحرارة إلى حدود الـ 0 المئوي، وربما تنخفض إلى 1 درجة تحت الصفر خاصة في أطراف المدينة، بالتالي يكون الطقس شديد البرودة بشكل غير اعتيادي.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الخليج العربي