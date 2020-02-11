موسكو: واشنطن لن تحقق حلًّا عادلًا في الشرق الأوسط بدون موافقة فلسطين

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق حل عادل في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال نيبنيزيا خلال جلسة لمجلس الأمن

الدولي وفقًا لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء إن خطة السلام الأمريكية "بغض النظر عن وجهات النظر بشأنها، لفتت الانتباه إلى ضرورة تسوية القضية الفلسطينية، لكننا على قناعة بأن ذلك يتطلب جهودًا منسقة للمجتمع الدولي من أجل صياغة حل عادل وثابت.



وتابع المندوب الروسي قائلًا:"نرى أنه في ظل الوضع الحالي يجب تكثيف جهود الرباعية الدولية التي تعتبر الآلية الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط".