مرسوم ملكي بتعيين الزياني وزيراً لخارجية البحرين

المنامة (وكالات) أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوماً ملكياً بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيراً للخارجية، خلفاً للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

كما أصدر العاهل البحريني مرسوماً ملكياً بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشاراً للملك حمد بن عيسى. وعلى الفور، قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية السابق ومستشار العاهل البحريني الحالي التهنئة للدكتور عبد اللطيف الزياني بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للخارجية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه الخاص،: «أهنئ أخي الدكتور عبد اللطيف الزياني فهو خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم.. اسأل الله أن يعينه ويوفقه في خدمة مليكه وبلده أنه سميع مجيب».

كما وجه، في تغريدة أخرى، «الشكر للعاهل البحريني ورئيس الوزراء وولي العهد على ثقتكم الغالية طوال فترة عمله كوزير للخارجية».. كما وجه «الشكر لمنتسبي وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، على صبركم علي وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعانني في عملي ومسؤولياتي».

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