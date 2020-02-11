الإمارات تشارك باجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلاً عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، ومثل الدولة وفد ضم سعادة سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبد الله الحمادي رئيس قسم الجامعة العربية بمندوبية الدولة الدائمة لدى الجامعة.

وتناقش اللجنة، على مدى ثلاثة أيام، برئاسة أسامة سليمان الذويخ رئيس اللجنة، عدداً من البنود، منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام»، إضافة إلى عدة مقترحات أخرى تقدمت بها دول عربية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في محال حقوق الإنسان، من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة، للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال.

وشددت في كلمتها الافتتاحية، أمام اللجنة، على ضرورة انضمام كافة الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لا تزال 6 دول عربية ليست طرفاً في هذا الصك القانوني المرجعي الهام، بعد مرور 12 عاماً من دخوله حيز النفاذ، ومما يزيد من أهمية الانضمام هو اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة، والتي يشكل الميثاق ركيزة أساسية في تنفيذها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أسامة سليمان الذويخ: إن جدول الأعمال حافل بالمواضيع القانونية، التي تهم خبراء حقوق الإنسان.