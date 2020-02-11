«بروموبوت» يقدم نصائح عن كورونا في ساحة «تايمز سكوير»

نيويورك (رويترز) وقف روبوت تعلو الابتسامة وجهه في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك لإسداء النصائح للمارة القلقين من انتشار فيروس كورونا الجديد. وقدم الروبوت «بروموبوت» النصح للناس وأمدهم بمعلومات عن الفيروس الجديد. وبدافع الفضول، توقف عابرون وملأوا استبياناً قصيراً على شاشة تعمل باللمس وتشبه جهاز «الآيباد» على صدر الروبوت وحاوره بعضهم.

والروبوت لا يرصد الإصابة بالفيروس في حقيقة الأمر. بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذي يتعامل معه، ويجيب الشخص بالضغط على «نعم» أو «لا» على الشاشة التي تعمل باللمس. ويتلقى الشخص بعد ذلك رسالة لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.

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