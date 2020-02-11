من سنغافورة إلى فرنسا وبريطانيا.. حكاية رجل واحد تسبب بإصابة 11 شخصاً بفيروس كورونا

باريس (أ ف ب)

نقل رجل بريطاني «كورونا الجديد» إلى 11 شخصاً على الأقل من دون أن يطأ مركز الوباء في الصين، في رحلة تظهر كيف يمكن أن ينتقل الفيروس القاتل في العالم. فقد أصيب الرجل المذكور الذي لم يكشف عن اسمه بعد، بالفيروس أثناء مشاركته بمؤتمر في سنغافورة، ونقله بعد ذلك إلى أبناء وطنه بينما كان يقضي إجازة في جبال الألب الفرنسية، قبل أن يتم تشخيص حالته عند عودته إلى المملكة المتحدة. وبين من نقل لهم العدوى، دخل 5 إلى المستشفى في فرنسا، و5 في بريطانيا، بينما دخل رجل آخر المستشفى في جزيرة مايوركا الإسبانية.

لكن كيف نقل الرجل البريطاني عدوى الفيروس بهذه السرعة في كل هذه المناطق المختلفة؟. بداية، شارك في مؤتمر أعمال في سنغافورة من 20 حتى 22 يناير، حضره أكثر من 100 شخص، بينهم رجل صيني من مقاطعة هوبي مركز الفيروس. وبعد ذلك توجه إلى منتجع تزلج في كونتامين-مونجوا بجبال الالب الفرنسية، حيث أمضى 5 أيام من 24 إلى 28 يناير مع مجموعة من البريطانيين أقاموا في شقتين في الشاليه نفسه. وانتقل بعد ذلك إلى بلدة برايتون جنوب شرق بريطانيا، حيث أصابته الحمى لدى عودته، وتوجه إلى مركز طبي ليتم تشخيص إصابته بـ«كورونا الجديد»، ونقله في 6 فبراير إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى سانت توماس في لندن.

وقد أكدت السلطات الصحية البريطانية إصابة خمسة أشخاص آخرين كانوا على اتصال معه في شاليه في منتجع التزلج الفرنسي. وتم عزل بعض الموظفين من حانة غرونادييه التي ارتادها الرجل قبل نقله إلى المستشفى، ولكن الحانة ظلت مفتوحة. وقال مركز طبي في برايتون، إنه أغلق أبوابه مؤقتاً لسبب يتعلق بالصحة والسلامة. بينما قال تلفزيون «بي بي سي» و«سكاي نيوز»، إنه تأكدت إصابة أحد موظفي المركز بالفيروس.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين في 8 فبراير، إنه ثبتت إصابة خمسة بريطانيين، بمن فيهم طفل، أقاموا في الشاليه مع الرجل، بالفيروس. وتم نقل 6 بريطانيين آخرين يقيمون في الشاليه إلى المستشفى للمراقبة. ولكنها أضافت «إنه لا تظهر أي علامات خطيرة على المصابين تشير إلى أي تهديد لحياتهم». وحرص أصحاب المحال في المنتجع على تجنب أي مبالغة في تهديد الفيروس مع استعداد العائلات الفرنسية للقدوم إلى المنطقة لقضاء عطلة الشتاء. فيما تم إغلاق ثلاث مدارس يدرس فيها أحد المصابين البريطانيين، وهو طفل يبلغ من العمر 9 أعوام. وتم فحص 100 شخص، ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس.

وقد بذلت جهود مماثلة لرصد مسافرين سافروا من جنيف (أقرب مطار إلى المنتجع) رفقة الرجل عندما عاد إلى بريطانيا في 28 يناير. ومكث أحد أفراد المجموعة البريطانية في فرنسا وطلب المساعدة الطبية بعد عودته إلى منزله في مدينة مايوركا الإسبانية. وحدثت العدوى في الفترة ما بين 25 و29 يناير، بحسب السلطات الإسبانية. وقال مسؤول في وزارة الصحة الإسبانية، إن الرجل في مايوركا «في حالة صحية جيدة»، ولفت إلى إدخال زوجة الرجل وابنتاه (10 و7 سنوات) إلى المستشفى لإجراء فحوص وتأكد أنهن لا يحملن الفيروس.

إلى ذلك، قال خبراء إن سرعة انتشار الفيروس تنذر باحتمال أن يصبح كورونا وباءً عالمياً. وأورد بول هنتر أستاذ الطب في جامعة إيست انغليا: «التقرير الأخير بانتقال العدوى إلى بريطانيين في فرنسا مقلق، ولكنه ليس تطوراً غير متوقع». وأضاف: «هذا يؤكد حقيقة أن انتقال المرض لم يعد محصوراً في الصين. ومن المبكر جداً معرفة متى وما إذا كان انتشار المرض سيتحول إلى وباء، وما إذا كنا سنبدأ برؤية استمرار انتقال الفيروس من شخص إلى آخر في أوروبا».

خطة بريطانية لتعقب المصابين المشتبه بهم

شادي صلاح الدين (لندن)

بدأت الحكومة البريطانية تنفيذ خطة واسعة لتعقب المرضى الذين عولجوا من قبل طبيبين بريطانيين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد خلال عطلة للتزلج في جبال الألب الفرنسية. وقالت مصادر إن السلطات تحاول اختبار جميع المرضى الذين كانوا على تواصل مع الطبيبين ولاسيما أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس.

ووفق المصادر فإن أحد الطبيبين عالج مريضاً واحداً فقط، بينما عالج الآخر نحو 10 في الأسبوعين الماضيين. وتم إغلاق مركز مقاطعة «أوك» الطبي في برايتون، وتطهيره من قبل فرق متخصصة، ولكن لم يتضح ما إذا كان الطبيبان يعملان هناك. هذا في وقت منحت الحكومة سلطات طارئة لاعتقال أي شخص يشتبه بإصابته بالفيروس، بعد أن هدد أحد البريطانيين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بخرق الحجر الصحي في مركز حجر صحي في «ويرال».