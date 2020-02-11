مجلس الأمن يصوت غداً على وقف لإطلاق النار في ليبيا

دُعي مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، بعد ظهر غد الأربعاء، على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف بعض الدول في المجلس غير معروف. وكانت روسيا، العضو الدائم في المجلس، قد عطلت تبني مشروع القرار قبل أسبوع.

ودخلت هدنة حيز التنفيذ في ليبيا يوم 12 يناير الماضي، وتبذل جهود دولية عدة في الوقت الحالي لتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

إلى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصا الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

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