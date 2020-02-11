كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يعلن تقدم المحادثات بين واشنطن وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن وزير الخارجية الأمريكيأبلغه بأن "تقدماً ملحوظاً" تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

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وقال غني على تويتر، إن بومبيو أبلغه في اتصال هاتفي، بأن طالبان تقدمت باقتراح "لخفض كبير ومستمر في العنف".