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الرئيس الأفغاني يعلن تقدم المحادثات بين واشنطن وطالبان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يعلن تقدم المحادثات بين واشنطن وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن وزير الخارجية الأمريكيأبلغه بأن "تقدماً ملحوظاً" تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وقال غني على تويتر، إن بومبيو أبلغه في اتصال هاتفي، بأن طالبان تقدمت باقتراح "لخفض كبير ومستمر في العنف".

وفي منتصف الشهر الجاري، أكدت حركة طالبان الأفغانية أنها وافقت على تقليص "عملياتها العسكرية" من أجل توفير بيئة آمنة لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وأن المفاوضات مع الولايات المتحدة حددت موعدا لتوقيع الاتفاقية وانسحاب القوات.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، في مقابلة مع صحيفة ذا دون الباكستانية: "لقد اتفقنا على تقليص العمليات العسكرية لبضعة أيام حتى يتم توقيع اتفاق السلام".

وأصر شاهين على أنه لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه مجرد "تخفيض في عملياتنا العسكرية، ونحن من يقرر متى وأين وكيف نخفض عملياتنا العسكرية، هذا لا يقتصر على القوات الأجنبية فقط، بل إن الخفض سيشمل جميع أنحاء أفغانستان". 

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