كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة التركية: استقالة 1.5 مليون عضو من حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرلماني التركي المعارض عضو حزب الشعب الجمهوري غورسال تكين، بأن العدد الحقيقي للمستقيلين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يفوق المعلن رسمياً بكير، ويبلغ 1.5 مليون مستقيل، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البرلماني التركي، أن "الأرقام الحقيقية لعدد المستقيلين من العدالة والتنمية غير واضح بسبب التباطؤ المتعمد من المحكمة العليا في إعلان الاستقالات فور تقديمها".

وتشير إحصاءات نيابة المحكمة العليا إلى تراجع عدد أعضاء الحزب إلى 9.8 ملايين، مقارنةً مع 10.7 ملايين في 2017.

وأفاد تكين بأن عدد المستقيلين من الحزب الحاكم تجاوز 1.5 مليون شخص.