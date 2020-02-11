"جانتس": سأنفذ خطة ترامب حال تشكيلي للحكومة الإسرائيلية المقبلة

كما أكدت القائمة العربية المشتركة أنها لن تدعم أي حكومة يكون رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، جزءاً منها، بسبب تصريحاته المعادية للقائمة العربية ورموزها.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة: "إذا لم نسمع من غانتس تصريحاً واضحاً ضد الترانسفير والضم، فإننا لن نوصي بتكليفه بتشكيل الحكومة، ولا بأي حال من الأحوال".

وجاءت تصريحات جانتس، بعد تلويح القائمة العربية المشتركة بالتخلي عن دعمه بعد الانتخابات المقبلة، إذا التزم ببنود صفقة القرن، منتقدةً صمته على مهاجمة اليمين الإسرائيلي للعرب في إسرائيل.

وقال جانتس: "سأنفذ خطة ترامب حال تشكيلي للحكومة المقبلة، والقائمة المشتركة لن تكون جزءاً من الحكومة التي سأشكلها بعد الانتخابات".

أكد زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتزم بصفقة القرن حال فوزه في الانتخابات وتشكيله الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تهديد القائمة العربية المشتركة برفض دعمه إذا لم يتخل عن عدد من بنود الصفقة.

أيام من إجراء الانتخابات الإسرائيلية التى تقرر لها يوم الثانى من شهر مارس المقبل، وضع أيمن عودة زعيم القائمة العربية المشتركة، زعيم حزب أزرق أبيض "بينى جانتس" فى مأزق حقيقى قد يعيقه عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فى حالة فوزه فى الانتخابات القادمة.

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وصرح عودة صباح اليوم لشبكة إذاعات الجيش الإسرائيلى "جالى تساهال" قائلًا "سنصوت ضد حكومة ازرق ابيض وليبرمان..واذا لم نسمع من جانتس قولًا قاطعًا ضد عمليات الترحيل وضم الاراضى فأننا لن نوصى بأن يقوم هو بتشكيل الحكومة".

وقبل تصريحات أيمن عودة، أدلى جابى اشكنازى وزير الدفاع الاسرائيلى الاسبق، ورقم 4 فى قائمة حزب أزرق أبيض، بتصريح لشبكة الجيش الإسرائيلى، تطرق خلاله لإمكانية انضمام القائمة العربية المشتركة،لحكومة اسرائيلية تحت زعامة بينى جانتس،واشار قائلًا "لن ندخل القائمة العربية الموحدة للحكومة وقلنا ذلك عدة مرات ولم يحدث شيىء".

وتابع: "ليس لدينا اى شىء ضد المواطنين العرب الذين يعيشون فى اسرائيل ونرى انهم متساوين فى الحقوق لكن لن نجلس فى حكومة بها اعضاء لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".

بينما صرح عامير بيرتس زعيم حزب كتلة العمل جيشير قائلًا "الأهم فى هذا الشأن أن تهتم الحكومة القادمة بالسياسات وجزء من هذه السياسات هو العلاقات مع العرب فى إسرائيل".

وأضاف: "موقفى واضح تمامًا..القائمة العربية ستكون جزءا من الكتلة الحاسمة واذا قبلت الخطوط الرئيسية للدولة..فلا يجب استبعادها ابدًا".

يذكر أن القائمة العربية المشتركة حققت خلال الانتخابات الأخيرة 13 مقعدًا برلمانيًا، ويعد ذلك اكبر عدد من المقاعد يحققه العرب فى انتخابات الكنيست طوال تاريخه.