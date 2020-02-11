كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| مفاجأة.. الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء "كورونا المرعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس جبريسيس، على ضرورة مشاركة عينات فيروسات كورونا لتسريع عمليات البحث والتصنيع لأدوية ولقاحات جديدة.

وفجر كبير المستشارين الطبيين في منظمة الصحة العالمية، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، مؤكدًا انتهاء انتشار فيروس كورونا الجديد في أبريل المقبل، وذلك لأن الفيروسات تفضل الطقس البارد، تماماً مثل فيروسات الإنفلونزا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، ضرورة مشاركة عينات الفيروس لتسريع عمليات البحث والتصنيع لأدوية ولقاحات جديدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا الجديد يعتبر حالة طوارئ بالنسبة للصين، ولكنه يعتبر خطر على جميع دول العالم أيضاً.

ووصلت أعداد المصابين في الصين إلى 42654 حالة من بينها 1017 وفاة، فضلًا عن شفاء ما يزيد على 3900 من الإصابات.

ووصلت عدد حالات فيروس كورونا الجديد في الإمارات إلى 8 حالات، بعد اكتشاف حالة لشخص هندي مصاب بالفيروس، وتعتبر جميع الحالات في الإمارات مستقرة، ما عدا حالة واحدة في العناية المشددة.

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ووجدت بعض الحالات في حوالي 24 دولة أخرى أيضًا، ونشرت أحد المواقع الإخبارية أن فيروسات كورونا بكل أنواعها قد تبقى حية على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام، ما يعتبر 4 أضعاف مدة حياة فيروس الإنفلونزا، وكانت هذه نتائج دراسة قامت بها أحد جامعات ألمانيا.

وتعتبر زيادة مدة حياة الفيروس من الأمور التي تزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى نتيجة ملامسة الأسطح غير المعقمة التي تكون قريبة من المرضى.

وفحصت تلك الدراسة مدة حياة فيروسات كورونا المختلفة على أسطح مثل المعادن، والخشب، والزجاج، ووجدت أن مدة حياة هذه الفيروسات تتراوح بين ساعتين إلى 9 أيام.

كما يمكن أن تصل مدة حياة فيروس كورونا إلى 28 يوماً في درجة حرارة 4 مئوية أو أقل.

وكشفت الدراسة عن أن فيروسات كورونا يمكن التخلص منها بسهولة باستخدام منتجات التنظيف البسيطة، حيث يستغرق المعقم المحتوي على الكحول دقيقة واحدة للتخلص من الفيروس.

وذلك يبين أهمية تنظيف الأسطح باستمرار والتخلص من ملابس الأطباء الذين يعتنون بالمرضى أو غسلها وتعقيمها جيداً.