بيدوفيل ليساسفة”..المواجهة بين المتهم وضحايا والمتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه

أرجأت هيأة الحكم، مساء اليوم الثلاثاء، بمحكمة الإستئناف، في مدينة الدار البيضاء، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”بيدوفيل ليساسفة”، المتهم بهتك عرض ما يقارب 20 قاصرا، في منطقة ليساسفة في الدار البيضاء، إلى غاية 3 مارس المقبل، قصد إعداد محامي المتهم دفاعه.

وقالت المحامية شيماء المكاوي، عضوة هيأة الدفاع الضحايا، في تصريح ل”اليوم 24″، إن “المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأنكر أيضا معرفته بالضحايا “.

واوضحت المتحدثة ذاتها، أن “الجلسة السرية شهدت مواجهة المتهم مع عدد من الضحايا، الذين أكدوا تورطه في الاغتصاب والاستغلال الجنسي، إلا أنه أنكر كل شيء”.

وقررت هيأة الحكم، مساء اليوم الثلاثاء، في محكمة الإستئناف، بالدار البيضاء، إدخال الملف للسرية.

وشهدت جلسة، اليوم، حضور زوجة المتهم المحاكمة لأول مرة، إذ عبرت في تصريحاتها لوسائل الإعلام عن صدمتها من زوجها، مبرزة أنها باشرت إجراءات الطلاق منه، بسبب اتهامه بالاغتصاب من طرف ما يقارب 20 قاصر.

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إضافة إلى ذلك، حضر جلسة المحاكمة، أسر عدد من الضحايا، مطالبين بأقصى العقوبات للمتهم.

يشار إلى أنه في الجلسات السابقة، اعترف المتهم بإدمانه على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى، أكتوبر الماضي، حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة.

وصدرت مذكرة بحث في حق البيدوفيل، قبل أن يُنصب له كمين، باستدراجه عن طريق إحدى التلميذات، إذ ألقي عليه القبض قرب إحدى المدارس.