“ملف “حمزة مون بيبي”.. ماديمي: طالبنا أمام المحكمة بتعويض بالملايين سيمنح لجمعية خيرية – فيديو

كشف محمد ماديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المتضرر من حساب “حمزة مون بيبي”، أنه، إلى جانب متضررين آخرين، طالبوا أمام المحكمة بتعويض مالي يصل إلى 50 مليون سنتيم.
وأبرز ماديمي أن المبلغ، الذي طالب به المتضررون في الملف، الذي انعقدت جلسته، اليوم الثلاثاء، سيمنح لصالح جمعية خيرية.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هيأة المحكمة استمعت إلى 4 متهمين في القضية، ووجهت إليهم الأسئلة إلى جانب أسئلة المحاميين، والنيابة العامة.
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