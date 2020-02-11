أكثر من 20 مليون سنتيم لكل لاعب بعد فوز “الأسود” بكأس إفريقيا لـ”الفوتصال”

كشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستخصص منحة مالية مهمة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، عقب التتويج بلقب كأس إفريقيا، الذي احتضنته مدينة العيون.
وشدد المصدر ذاته على كون الجامعة تعتزم تخصيص منحة مالية أكبر من التي خصصتها بعد تتويج “أسود الفوتصال” بلقب النسخة الماضية لسنة 2016 بجنوب إفريقيا، والتي بلغت 20 مليون سنتيم لكل لاعب.
وطلب فوزي لقجع، وفق ما إنفرد به “اليوم 24″، حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتخصيص منحة مالية للاعب المنتخب، عقب نجاحهم في الحفاظ على اللقب القاري، والتأهل إلى نهائيات النسخة المقبلة لكأس إفريقيا.
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