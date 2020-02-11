برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق برشلونة الإسباني، عن مدة غياب نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، عن المباريات في أعقاب الإصابة التي تعرض لها.

وخضع ديمبلي لجراحة في فنلندا، بعد إصابته بمزق في الأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن عثمان ديمبلي خضع لجراحة ناجحة في فنلندا، تحت إشراف الطبيب لاسيه لمباينن.

وأضاف بيان النادي الكاتالوني أن عثمان ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبًا.

يذكر أن برشلونة يحق له استبدال ديمبلي بلاعب آخر في قائمته المحلية، إذا أقرت لجنة طبية من رابطة الليغا أن النجم الفرنسي سيغيب لأكثر من 5 أشهر.