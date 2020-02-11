الحلقة الأولى من "حكم العسكر" على شاشة التلفزيون العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بث التلفزيون العربي الحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية الجديدة "حكم العسكر"، والتي بدأت من السودان وعن علاقة الجيش بالسلطة المدنية خاصة بعد الثورة، وعرضت الحلقة للتغييرات الجوهرية في البنية العسكرية التي قام بها عمر البشير على مدار ثلاثين عاما، حيث وجدت الثورة المدنية نفسها أمام تحالف بين المؤسسة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الدعم السريع. هل قام بعض قيادات الجيش والمؤسسات الأمنية بانقلاب عسكري جديد؟ وناقشت الحلقة الموقف المختلف للجيش السوداني في هذه المرحلة، وتحديات تقاسم السلطة بين قوى الحرية والتغيير وقيادات المجلس العسكري، وطرحت الحلقة سؤلًا رئيسًا خاصة بعد تنحية بن عوف في وقت قياسي. برنامج حكم العسكر سلسلة وثائقية سياسية تناقش العلاقات المدنية العسكرية في العالم العربي، وتقدم تشريحا عريضا للجيوش العربية بالحياة السياسية ومدى استجابتها لمطالب الثورات الشعبية.

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