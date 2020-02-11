- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني وزيرا لخارجية البحرين خلفا لخالد بن أحمد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، خلفا للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
كما أصدر العاهل البحريني مرسوما ملكيا بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشارا للملك حمد بن عيسى.
بدوره، قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية السابق ومستشار العاهل البحريني الحالي، التهنئة للدكتور عبداللطيف الزياني بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه الخاص: "أخي الدكتور عبداللطيف الزياني خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم. أسأل الله أن يعينه ويوفقه في خدمة مليكه وبلده إنه سميع مجيب".
كما قال في تغريدة أخرى، وجه خلالها الشكر للعاهل البحريني ورئيس الوزراء وولي العهد على ثقتهم الغالية طوال فترة عمله وزيرا للخارجية.
كما وجّه الشكر لمنتسبي وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، "على صبركم علي وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعانني في عملي ومسؤولياتي".
كانت هذه تفاصيل خبر الزياني وزيرا لخارجية البحرين خلفا لخالد بن أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.