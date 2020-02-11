شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط في ليبيا تعلن خفض الانتاج إلى 183 ألف برميل يوميا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 صورة ارشيفية قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إنتاجها من الخام هبط إلى 183 ألفًا و265 برميلًا في اليوم بحلول 11 فبراير الجاري.

Advertisements وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بشكل حاد منذ 18يناير الماضي، بسبب إغلاق موانئ وحقول نفط في شرق البلاد وجنوبها. وأضافت المؤسسة، أن ”إجمالي الخسائر الناجمة عن الإغلاق بلغ أكثر من 1.3 مليار دولار“. وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء ”الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا“.

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