شكرا لقرائتكم خبر عن أمام مجلس الأمن.. رئيس فلسطين: صفقة القرن تخالف الشرعية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

جدَد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن رفضه خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي، وقال إنها تحول المجتمع الفلسطيني “إلى تجمعات سكنية ممزقة”.

وأكد الرئيس محمود عباس خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن الدولي على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية-الإسرائيلية، مبيناً أنها تخالف بشكل صريح الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتلغي قانونية الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره.

وقال إن الخطوة تحول المجتمع الفلسطيني “إلى تجمعات سكنية ممزقة، من دون السيطرة على الأرض والحدود والمياه والأجواء وتلغي قضية اللاجئين”.