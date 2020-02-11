شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعين الشيخ خالد آل خليفة مستشاراً له للشؤون الدبلوماسية والزياني وزيراً للخارجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:34 مساءً, 11 فبراير 2020 م المناطق - واس أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرًا ملكيًا اليوم يقضي بتعيين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشارًا له للشؤون الدبلوماسية.

كما أصدر ملك البحرين وفقاً لما بثته وكالة أنباء البحرين مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية.

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