شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: اكتشاف حالتين جديدتين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت ألمانيا اليوم اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية. وأوضحت وزارة الصحة في مدينة بافاريا الألمانية، أن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونخ, مما رفع عدد حالات الإصابة إلى 16 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: اكتشاف حالتين جديدتين بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.