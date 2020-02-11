شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تعتزم تسليم «البشير» للجنائية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.

وأكد المصدر الحكومي الكبير، الذي لم يتم تسميته لأسباب أمنية، أن هذه الخطوة جزءًا من اتفاق مقترح بين الحكومة السودانية وحركة التمرد في دارفور. ولم يتم تحديد جدول زمني لتسليم البشير.

من جهة أخرى، قال الناطق بلسان المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله لـ"سي إن إن: "نحن على علم ومتابعة للأخبار المتعلقة بالبشير.. ليس لدينا تأكيد رسمي من جانبنا في هذه اللحظة".