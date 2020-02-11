شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 أشقاء في رام الله والان نبدء بالتفاصيل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة إخوة فلسطينيين واعتدت على والدهم أثناء رعيهم للأغنام في حقول قرية المغير شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتدوا على فتحي أبو عليا، قبل أن تعتقل أبناءه الثلاثة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم.
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