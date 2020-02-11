شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: نرفض أي تدخلات أجنبية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم، رفض بلاده أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي، مؤكدًا دعم بلاده حل الأزمة الليبية سياسيًا.
وقال بوقادوم، في تصريح صحفي بالبرلمان الجزائري على هامش مناقشة خطط الحكومة الجديدة، إن الشعب الليبي"هو المخول الوحيد لاختيار من يحكمه ويمثله".
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