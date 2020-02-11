شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. خالد آل خليفة مستشاراً والزياني وزيراً للخارجية والان نبدء بالتفاصيل
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرًا ملكيًا اليوم، يقضي بتعيين مستشارًا له للشؤون الدبلوماسية.
كما أصدر ملك البحرين وفقاً لما بثته وكالة أنباء البحرين مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية.
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