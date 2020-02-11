لبنان: مئات الجرحى بمواجهات مع الأمن ببيروت بالتزامن مع مناقشة البيان الوزاري

بيروت ـ وكالات: أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من مئتي شخص أصيبوا في المواجهات التي دارت وسط بيروت أمس. وذكر الصليب الأحمر، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه “تم نقل 28 جريحا إلى مستشفيات المنطقة، فيما تم إسعاف 190 مصابا في المكان”. ودارت مواجهات منذ صباح أمس في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، وذلك بالتزامن مع قيام المجلس بمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، تمهيدا للتصويت على منحها الثقة. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء جلسة نيابية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري في لبنان وإعطاء الثقة للحكومة . وحضر إلى المجلس النيابي رئيسه نبيه بري وعدد من النواب كما حضر رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء . وقد دعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان المحتجين إلى وقف أعمال الشغب. وقال الجيش، عبر موقع تويتر، إن “أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي”. وطالبت قوى الأمن الداخلي “المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا على سلامتهم”. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له خلال جلسة الثقة لحكومة دياب إن “المطلوب من الحراك اليوم من هذا الحراك التبرير لنا وللقضاء هل يرضى بالاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش والقوى الأمنية بالأمس القريب والبعيد واليوم تحديدا، حيث طال الاعتداء تكسير 5 سيارات تابعة للنواب والوزراء، والأدهى من هذا الاعتداء على حياة النائب سليم سعادة الذي يخضع لتطبيب بالوجه والرأس إثر الحجارة التي انهارت عليه”. وأكد أن الجلسة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد 68 وليس كما قيل من بعض النواب من خارج الجلسة.في السياق، قال النائب في البرلمان اللبناني آلان عون، إن لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت في سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا. ويعتبر عون قياديا في حزب “التيار الوطني الحر”، الذي أسسه الرئيس ميشال عون والذي عين ستة وزراء في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب. وقال النائب عون، بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”، إنه يؤيد هذا الرأي. ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، في وقت سابق، عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشددا في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط .

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.