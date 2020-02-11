السلطنة تشارك في قمة رؤساء دول وحكومات أفريقيا

أديس أبابا ـ العمانية :شاركت السلطنة في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في نسختها الـ ۳۳ التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و 10 فبراير ۲۰۲۰م ، وتعد مشاركة السلطنة هي الثالثة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي

كعضو مراقب في يناير ۲۰۱۸ م. ومثل السلطنة في القمة الوزير المفوض جاسم بن عيد السعدي القائم بأعمال السفارة ومندوب السلطنة المراقب لدى الاتحاد الأفريقي ، حيث شارك في مراسم الجلسة الافتتاحية للاجتماعات العادية الـ 36 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية يوم 6 فبراير ۲۰۲۰م والاجتماعات العادية الـ۳۳ لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي يوم 4 فبراير و الجلسة الختامية للقمة يوم ۱۰ فبراير.وشهدت القمة حضورا أفريقيا وعربيا وخليجيا ودوليا بجانب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الجانبية على هامش أعمالها كما صدرت عنها جملة من القرارات والتوصيات ذات الاهتمام الأفريقي والعربي .

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