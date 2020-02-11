دمشق تجدد رفضها القاطع لأي تواجد تركي وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

الجيش السوري يواصل تقدمه ويحرر (الراشدين) غرب حلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: طالبت وزارة الخارجية السورية أمس بتحرك دولي حيال ما وصفته “بزيادة نشر تركيا لقوات في محافظة إدلب وريف محافظة حلب”، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادتها. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله إن “تركيا تستمر في نشر المزيد من قواتها في إدلب وريفها وريف حلب واستهداف المناطق المأهولة بالسكان وبعض النقاط العسكرية”. وطالبت المجتمع الدولي، بـ”اتخاذ المواقف الواجبة للجم السلوك التركي”. وأضاف المصدر، أن “سوريا تؤكد مجددا الرفض القاطع لأي تواجد تركي على الأراضي السورية الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء صارخا على السيادة السورية ويتناقض مع بيانات آستانا وتفاهمات سوتشي بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب”

ميدانيا، سيطر الجيش السوري على منطقة واسعة من مدخل حلب الجنوبي الغربي، بما فيها عقدة الطرق السريعة التي تتوزع إلى محافظتي حماة وإدلب. وقالت وكالة الانباء السورية “سانا” إن وحدات من الجيش السوري بسطت سيطرتها الكاملة على ضاحية “الراشدين” إلى الجنوب الغربي من حلب، بعد معارك عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة” الارهابية. ومع سيطرة الجيش السوري على “الراشدين” يكون قد أمسك بالطرف الشمالي من الطريق الدولي (حلب دمشق/ M5) كما سيطر ناريا بداية الطريق السريع (60) الذي يربط مدينة حلب بمحافظة إدلب. وتتكامل العملية العسكرية القائمة عند مدخل حلب الجنوبي مع تلك التي تجري حاليا بمحاذاة الطريق الدولي انطلاقا من مدينة سراقب جنوبا، والتي أسفرت عن تحرير بلدة “الزربة” على بعد أقل من 15 كيلومترا من مدخل حلب الجنوبي، شمالا.

ومن محور قرية البرقوم التي حررها الجيش السوري أمس الاول ذكر ضابط ميداني لـ”سانا” أن وحدات الجيش تستمر بالتقدم وتحقيق المزيد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة لافتاً إلى أهمية التقدم على محور طريق حلب دمشق انطلاقاً من جسر البرقوم 17 كم عن مدينة حلب وباقي محاور الاشتباك على اتجاه المدينة.