الصحة العالمية: تفشي الفيروس تهديد عالمي خطير

ـ تجاوز وفيات (كورونا المستجد) الألف وأبريل الموعد المتوقع لانتهاء تهديده

ـ 400 عالم يجتمعون في جنيف للتوصل إلى علاج سريع

ـ معاقبة مسؤولين صينيين بارزين ـ البنك الدولي: لا ندرس قروضا جديدة للصين

ـ 33 مصابا في تايلاند .. وتايوان تشدد إجراءات الفحص

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية تشونج نانشان، أنه من المتوقع أن ينتهي تهديد فيروس “كورونا المستجد” بحلول شهر أبريل المقبل. في حين تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية الصينية. وأشار نانشان، عالم الأوبئة البارز البالغ من العمر 83 عاما، في مقابلة مع وكالة “رويترز” إلى أن تفشي فيروس “كورونا” الجديد وصل إلى ذروته في الصين هذا الشهر، وهو في طريقه إلى التلاشي. وقال تشونج إنه متفائل بأن تفشي فيروس “كورونا” الجديد سيتباطأ تدريجيا، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحالات الجديدة بدأت تنخفض في عدد كبير من الأماكن التي كانت مركز الفيروس. وتابع “الذروة الخاصة بتفشي المرض ستأتي في منتصف أو أواخر فبراير الجاري، ثم سيبدأ المنحنى في التراجع بصورة كبيرة”. وأوضح العالم الصيني الذي اشتهر بتصديه لوباء “سارس” قبل أعوام ماضية بين عامي 2002 و2003: “الأزمة حاليا أننا لا ندري سبب تحول الفيروس إلى معدي بتلك الطريقة، فتلك هي الأزمة الأكبر”.وقال تشونج إن السلطات الصينية تعاملت مع الأزمة بصورة مختلفة مع وباء سارس، حيث بدأت في تبادل النتائج بصورة أفضل وأكثر شفافية وتتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خاصة وأن تكتمها على المعلومات في “سارس” تسبب في إطالة أمده بصورة كبيرة. وطالب عالم الأوبئة الصيني بضرورة إنشاء نظام عالمي “إنذار” عالمي جديد للتحذير من أي أوبئة محتملة. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع بعد تسجيل 108 حالات خلال أمس الأول. كما تم تسجيل 2478 حالة إصابة إضافية في نفس اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفا و638 شخصا.وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية في جنيف أمس مؤتمرا علميا لمدة يومين لتسريع عملية تطوير الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا المتحور الجديد. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أثناء افتتاح المؤتمر: “نأمل أن تكون إحدى نتائج هذا الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها للبحوث يجتمع حولها الباحثون والمانحون”.ومن المتوقع أيضا أن يناقش المجتمعون من علماء الطب ومسؤولي الصحة العامة وممثلي الحكومات سبل سد فجوات المعرفة الحالية بشأن أصل الفيروس وانتقاله وعلاجه.كما من المقرر أن يناقش الـ400 عالم مصدر الفيروس الأصلي، سواء من الخفافيش أو غيرها، ومعرفة كيفية وصوله إلى البشر وهل وصل عن طريق حيوانات أخرى مثل الثعابين أو آكل النمل الحرشفي. وقد صرح رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل “تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم”، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات. وحث تيدروس العلماء على التعاون وتبادل النتائج التي يتوصلون إليها. وقال: “المنشورات وبراءات الاختراع والأرباح لا تهم الآن. الأهم هو وقف تفشي المرض وإنقاذ الأرواح”.وحتى الآن لم يتمكن الباحثون من التوصل إلى أي علاج محدد أو لقاح ضد فيروس “كورونا” الجديد الذي يتسبب في فشل الجهاز التنفسي بالكامل. وتتسابق عدد كبير من الشركات والمعاهد البحثية في أستراليا والصين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، من أجل تطوير اللقاح، ولكن أشار معظمهم إلى أنها عملية قد تستغرق عدة سنوات.

الى ذلك، أقالت السلطات الصينية مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، حيث أقيل تشانج جين، أمين الحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي، وليو ينجزي، مدير اللجنة من قبل اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في هوبى، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المقاطعة، حسبما أفادت صحيفة الشعب اليومية الصادرة عن الحزب الشيوعي. وسيشغل المنصبين حاليا نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية وانج هيشنج، حليف الرئيس شي جين بينج ، الذي تم تعيينه في الأسبوع الماضي عضوا في اللجنة الدائمة بالمقاطعة. ويأتي ذلك القرار على خلفية موجة من الانتقاد العام ضد مسؤولين في المقاطعة.

في السياق، قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يقدم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة وباء الفيروس التاجي لكن لن يكون هناك قروض جديدة. وصرح مالباس في مقابلة مع رويترز أن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية لأن الصين لديها موارد وفيرة. وأضاف “الصين لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها”. وتابع أنه لا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي. دوليا، أكدت السلطات التايلاندية اكتشاف حالة إصابة جدية بفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن الإصابة الجديدة تعود لامرأة صينية من مقاطعة ووهان. ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تايلاند إلى 33 شخصا.

وفي تايوان أعلنت وزارة الصحة أنها سوف تبدأ في تطبيق” إجراءات حجر ومراقبة” بحق القادمين من هونج كونج وماكاو ابتداء من اليوم الأربعاء. وقال جوان ايون كيونج، رئيس المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية إنه جرى اتخاذ القرار ” في ظل تزايد احتمالية تدفق مصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد من هذه المناطق”.