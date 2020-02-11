تشكيل 3 لجان لإجراء إصلاحات اقتصادية في ليبيا

أوروبا: مهمة بحرية يمكن أن تتجنب مسارات الهجرة

القاهرة ـ عواصم ـ وكالات: قال مصدر مقرب من اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي في القاهرة، إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل ثلاث لجان. وقال المصدر لموقع “بوابة الوسط” الاخباري إن اللجنة الأولى تختص بإصلاح القطاع المصرفي والقطاع الخاص، و الثانية تختص بالتوزيع العادل للثروات والثالثة تختص بإعادة الإعمار. واختتمت في القاهرة مساء أمس الاول أعمال اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلة في نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز. ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها خلال أسبوعين من الآن، وفق المصدر. من جهة اخرى ،أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، المنبثقة عن مؤتمر برلين. وقالت إن الطرفين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها.

على صعيد آخر، قال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى فرض الحظر الأممي على بيع الأسلحة إلى ليبيا، يمكن أن تتجنب مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “دي فيلت” الألمانية ونشرت أمس. وتعهد الاتحاد الأوروبي ببذل قصارى جهده لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، لكن الدول الأعضاء لا توافق على استئناف الدوريات البحرية في إطار مهمة “العملية صوفيا” الحالية التي تقوم أيضا بانتشال المهاجرين من البحر. وقال بوريل: “من وجهة نظري، يمكن نشر السفن (التي تنفذ حظر السلاح) في أعالي البحر بعيدا عن المسار الذي يستخدمه الأشخاص في الخروج من ليبيا”. وأضاف يمكن نشر السفن في شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ذلك هو المسار الذي تصل الأسلحة منه. وفي الوقت نفسه، قال بوريل إن وجود الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لم يكن عامل جذب يشجع المزيد من المهاجرين على الدخول من خلال معبر بحري خطير، مشيرا إلى أن مثل هذه المخاوف لا تدعمها الحقائق. وأوضح أن مهمة الاتحاد الأوروبي ـ التي يمكن إطلاق اسم آخر عليها ـ يجب أن تفعل المزيد لا أن يقتصر دورها فقط على مجرد مراقبة المسارات البحرية. كما دعا بوريل الأوروبيين إلى تعزيز انخراطهم في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقود فرنسا عمليات لمكافحة الإرهاب هناك. وقد رفضت ألمانيا على وجه التحديد وفي عدة مناسبات، المساهمة بقوات خاصة.