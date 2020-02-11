حكومة لبنان وهبوط ودائع قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 11 فبراير/شباط، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: توقعات بخروج مبكر لميركل من السلطة بعد فضيحة "تورينجن"، واتفاق في السودان على تسليم البشير للجنائية الدولية، وقرارات اعتقال تركية جديدة بحق 28 شخصا، وليبراسيون: حزب الله يحمي النظام على حساب اللبنانيين، والجيش السوري: سنواصل الرد على هجمات "الاحتلال التركي"، وواشنطن تتهم طهران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر صناعي، والمعارضة الإيرانية: النظام إلى الهاوية بعد 41 عاما من الاستبداد.

كما تطالعون أيضا: التصعيد التركي في سوريا يقود الليرة إلى نفق مظلم، والصدر يحل "القبعات الزرقاء" المتورطة بمقتل متظاهرين، ومحامي البشير: موكلي يرفض التعامل مع الجنائية الدولية، وإندونيسيا ترفض إعادة 700 داعشي من رعاياها، ومصر "تأمل" في اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، والناتو يعتزم استئناف مهامه في العراق، وحكومة لبنان وجلسة الثقة.. تشكيك بعدم الدستورية.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: روسنفت: استقرار إنتاج النفط والغاز في 2019، ومخزونات نفط أوروبا ترتفع 1.2% في يناير، والبنك الدولي: احتياطيات الصين "كبيرة" وبكين لا تحتاج لقروض لكبح كورونا، ومصر: تريليون جنيه استثمارات أجنبية في قطاع البترول، والنفط ينتعش وسط تعافٍ للأسواق من مخاوف كورونا، وودائع حكومة قطر تهبط لأدنى مستوى منذ 3 أعوام، وودائع حكومة قطر تهبط لأدنى مستوى منذ 3 أعوام.

وفي الرياضة تجدون: وعود كلينسمان تطيح به من تدريب هيرتا برلين، أما في التكنولوجيا: بينكيو تقدم شاشتها EW3280U الجديدة بمواصفات "قياسية".

وفنيا: دموع رجاء الجداوي وفرحة نيللي كريم تفتتحان "أسوان لأفلام المرأة"، بينما في المنوعات: انتكاسات العائلة البريطانية.. حفيد الملكة إليزابيث ينفصل عن زوجته.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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