رسميا.. الزياني وزيرا لخارجية البحرين خلفا لخالد بن أحمد

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، خلفا للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

كما أصدر العاهل البحريني مرسوما ملكيا بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشارا للملك حمد بن عيسى.

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بدوره، قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية السابق ومستشار العاهل البحريني الحالي، التهنئة للدكتور عبداللطيف الزياني بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه الخاص: "أخي الدكتور عبداللطيف الزياني خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم. أسأل الله أن يعينه ويوفقه في خدمة مليكه وبلده إنه سميع مجيب".

كما قال في تغريدة أخرى، وجه خلالها الشكر للعاهل البحريني ورئيس الوزراء وولي العهد على ثقتهم الغالية طوال فترة عمله وزيرا للخارجية.

كما وجّه الشكر لمنتسبي وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، "على صبركم علي وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعانني في عملي ومسؤولياتي".