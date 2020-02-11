اليابان تحتفل باليوم الوطني.. بداية سلالة الأباطرة

احتفل اليابانيون، الثلاثاء، باليوم الوطني الذي يوافق 11 فبراير/شباط من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس البلاد.

ويوم التأسيس الوطني الياباني هو ذكرى تأسيس دولة اليابان ببداية سلالة الأباطرة بدءاً من أول إمبراطور أسطوري جينمو تينو الذي أسس أول عاصمة في ياماتو (حالياً ضمن محافظة نارا).



وأصبح اليوم عيدا رسميا عام 1872 عندما تحولت اليابان من التقويم الشمسي القمري إلى التقويم الميلادي.

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واستخدم الباحثون اليابانيون كتاب نيهون شوكي للبحث عن التاريخ الحقيقي، وكان 11 فبراير/شباط 660 ق.م، وسمي هذا العيد في البداية "يوم الإمبراطور"؛ بهدف توحيد جميع الشعب تحت راية الإمبراطور ميجي بعد انحسار حكومة توكوجاوا.

وتم إلغاء هذا اليوم بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه على صلة بالحقبة الإمبراطورية، إلا أن المفارقة أن 11 فبراير كان اليوم الذي أقر فيه الجنرال الأمريكي دوجلاس ماك آرثر (الحاكم العسكري لليابان بعد استسلامها في الحرب) مسودة الدستور التي تم عرضها على اليابانيين عام 1946.

وأُعيد اليوم مرة أخرى كعيد وطني لليابان وإجازة رسمية في عموم البلاد العام 1966.

وعادة ما يتوجه اليابانيون إلى القصر الإمبراطوري في تشايودا حيث ضريح الإمبراطور ميجي؛ إذ يستقطب المتفرجين من جميع أنحاء طوكيو واليابان على نطاق أوسع، لتكريم قائد الأمة وتاريخها.