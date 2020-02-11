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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة 1.5 مليون عضو من حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال البرلماني التركي المعارض عضو حزب الشعب الجمهوري غورسال تكين، إن العدد الحقيقي للمستقيلين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يفوق المعلن رسمياً بكير، ويبلغ 1.5 مليون مستقيل، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف البرلماني التركي، أن "الأرقام الحقيقية لعدد المستقيلين من العدالة والتنمية غير واضح بسبب التباطؤ المتعمد من المحكمة العليا في إعلان الاستقالات فور تقديمها".
وتشير إحصاءات نيابة المحكمة العليا إلى تراجع عدد أعضاء الحزب إلى 9.8 ملايين، مقارنةً مع 10.7 ملايين في 2017.
وأفاد تكين بأن عدد المستقيلين من الحزب الحاكم تجاوز 1.5 مليون شخص.
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا شهد عاصفة استقالات بعد انسلاخ أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان عنه، وإعلانهما تأسيس حزبين جديدين، وبعد تراجع شعبية الحزب بسبب خسارة البلديات الكبرى لصالح المعارضة، في الانتخابات البلدية الأخيرة.
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