العراق يطلق عملية عسكرية ضد داعش على الحدود مع سوريا والأردن‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

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أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية على الحدود مع سوريا والأردن، لتأمين المناطق الصحراوية، والتأكد من خلوها من خلايا تنظيم داعش.



وقالت خلية الإعلام الأمني (حكومية)، في بيان لها إن ”القوات الأمنية تواصل مهامها وواجباتها في مكافحة التحديات الأمنية وحماية العراق من أي تهديد من خلال تقييم الموقف الأمني وتنفيذ العمليات العسكرية والأمنية بشكل مخطط له وفق متطلبات الاستخبارات“.

وبينت الخلية، أن رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ترأسا اجتماعا أمنيا عملياتيا في قيادة عمليات الجزيرة ضم قادة العمليات، وممثلي صنوف القوات المسلحة وخلية الإعلام الأمني، ”حيث جرى استعراض كامل للموقف الأمني والاستخباري بقواطع المسؤولية ضمن محافظة الأنبار والحدود المشتركة مع المحافظات الأخرى وخصوصًا خط الحدود العراقية مع سوريا والأردن”.