موعد التوقيع النهائي على اتفاق سد النهضة في واشنطن

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ، إن التوقيع النهائى على اتفاق سد النهضة لن يكون غدا او بعد غد ولكنه سيكون يومي 28 و29 فبراير في العاصمة الأمريكية في واشنطن.
وأضاف أيمن سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن هذا سيكون التوقيع الملزم للدول برضاها عن ما تم التوصل إليه بخصوص سد النهضة .
وأوضح أيمن سلامة ، أن هناك نوع ثاني وهو التوقيع مع الاستشارة اللاحقة بشرط الاستشارة مع حكام الدول الذين بذالك التوقيع .
وتابع أيمن سلامة ، أن التوقيع بالأحرف الأولى فقط وهو التوقيع المختصر للمعاهدة من قبل المفوضين وهم الوزراء الممثلين في دولهم .
واستكمل أيمن سلامة ، أن التوقيع بالاحرف الأولى يتوقعه البعض شكلا من اشكال المناورة .
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