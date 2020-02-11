عقيص: قوى الأمن تستنزف بوجه الشعب وتُنحر من قبل الخارجين على القانون

لفت عضو كتلة "الجمهورية" القوية النائب ​جورج عقيص​، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​قوى الأمن​ تستنزف في وجه الشعب وتُنحر من قبل الخارجين على القانون الامتحان الاول للحكومة كسر هذه الحلقة الجهنمية".

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