وليد البعريني: مشاركتنا بذكرى 14 شباط ليست إستفزازية لأحد

أعلن النائب وليد البعريني أنه "سيتجه الجمعة الى ​بيت الوسط​ للمشاركة في ذكرى الشهيد ​رفيق الحريري​ ، وهي مشاركة معنوية وسننسق هذه المشاركة لما فيه نجاح هذا الحفل. وبالطبع نقول مشاركتنا ليست إستفزازية لأحد، ولكنها مشاركة رمزية وفاء لنهج الشهيد رفيق الحريري".

وخلال لقاء في مكتبه في عكار تحضيرا للمشاركة في ​ذكرى 14 شباط​، لفت البعريني إلى أن "لقاءنا اليوم لإستذكار الشهيد رفيق الحريري الذي ترك فينا صرخة وجريمة العصر وخسارة العصر التي خسر بها الشعب ال​لبنان​ي هامة وطنية كبيرة"، مشيراً إلى أننا "نعيش اليوم وجعين، وجع الذكرى ووجع الوضع الصعب الذي يمر به لبنان".