ابي رميا: عدد كبير من الثوار الحقيقيين يريدون اعطاء حكومة دياب ثقة المجلس

أعتبر عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا، ان "هناك ناس ضد ما حصل اليوم، ولكن هناك ثوار من تاريخ 17 تشرين الاول، يطالبون بإعطاء ​الحكومة​ الثقة، واليوم اعطينا الثقة من اجل انقاذ البلد، فإما ان نصل الى بر الامان وننقذ هذا البلد واما سنذهب الى الانهيار الكامل".

وفي حديث تلفزيوني، لفت ابي رميا الى ان "الكلام الذي سمعناه من رئيس الحكومة ​حسان دياب​، كان جيد والتناغم مع مطالب الشعب والاولويات التي حددها تحاكي مطالب الشعب"، مشيراً الى "اهمية ​البيان الوزاري​ الذي اعطى مرحلة اولية اساسية للخروج سريعاً من الازمة، والا لكنا قتلنا ​السلطة​ التنفيذية لو لم تأخذ الحكومة الثقة، وبطبيعة الحال سنذهب الى الفراغ"، لافتاً الى ان "هذه الحكومة ليست حكومة مستشارين كما يدعي البعض والوزير و​ريمون غجر​ كان مستشار ب​وزارة الطاقة​ قبل ان يصل ​جبران باسيل​ للوزارة، وهو لا ينتمي الى ​التيار الوطني الحر​ وحتى سياسياً هو ليس معنا".