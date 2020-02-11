طلال حواط:نرفض إستباحة هيبة الدولة ومحاولة زعزعة الأمن والإستقرار

لفت وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "فجعنا اليوم بخبر إستشهاد النقيب في ​قوى الأمن الداخلي​ جلال شريف آمر فصيلة ​الاوزاعي​ وجرح إثنين من رفاقه ، ونؤكد رفضنا لإستباحة هيبة ​الدولة​ ومحاولة زعزعة الأمن والإستقرار في بلدنا الحبيب".

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