أوضح "تيار المستقبل" انه "لقدرٌ مؤلم قبل ان تجف دماء شهداء الجيش اللبناني في اعتداء الهرمل، تسيل دماء شهداء قوى الأمن الداخلي اليوم، حيث تعرضت فصيلة الاوزاعي لهجوم مسلح ادى الى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف وإصابة عدد من العناصر".
وفي بيان له، لفت التيار الى ان "الجريمة النكراء مدانة بكل المقاييس، وتستدعي عدم التهاون مع كل أشكال الخروج على القانون، بعد أن دفعت قوى الأمن الداخلي مجدداً، ضريبة الدماء الغالية خلال تأدية الواجب، فكل التقدير لتضحيات قوى الأمن الداخلي التي ستبقى سياج الوطن والحامية لأمن شعبه، وأحر التعازي لها، قيادةً وضباطاً وعناصر، ولعائلة النقيب الشهيد ووالده نائب مدير المخابرات في الجيش العميد علي شريف، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشفي العناصر المصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر المستقبل عن جريمة الاوزاعي: لعدم التهاون مع كل أشكال الخروج على القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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