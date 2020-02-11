جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا برئاسة الرئيس عون

يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة عادية بعد غد الخميس، في ​القصر الجمهوري​ ب​بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والوزراء وهي الجلسة الاولى التي تعقد بجدول أعمال بعد حيازة الحكومة الثقة. إضغط للمزيد

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