جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا برئاسة الرئيس عون

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد غد الخميس، في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء وهي الجلسة الاولى التي تعقد بجدول أعمال بعد حيازة الحكومة الثقة.
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