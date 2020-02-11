المرابطون: نؤكد على قيمة استشهاد الرائد شريف بتثبيت ركائز الامن الوطني

توجهت حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​ في بيان بأحر التعازي إلى معالي وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​، والى مدير عام قوى ​الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، وقيادة وضباط وعناصر ال​قوى الأمن الداخلي​، والى العميد علي شريف باستشهاد نجله الرائد جلال شريف، مؤكدين على قيمة هذا الاستشهاد في تثبيت ركائز الامن الوطني اللبناني فداءً وصوناً لأرواح كل اللبنانيين.

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