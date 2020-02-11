التوحيد: جريمة الأوزاعي إعتداء همجي على ضباط وعناصر قوى الأمن

دانت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان الإعتداء الذي تعرضت له ​قوى الأمن​ الداخلي في الأوزاعي. ووصفت جريمة الأوزاعي بالهمجية والمرفوضة وهي اعتداء غادر على ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستهداف لهيبة الدولة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة، داعية الى الإلتفاف حول الدولة وحماية مؤسساتها حفاظاً على الأمن والإستقرار.

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