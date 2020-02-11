كرم: حزب القوات اللبنانية يعتبر ان الثقة تؤخذ اساساً من الشعب

أكد النائب السابق ​فادي كرم​، في حديث تلفزيوني، ان "​حزب القوات اللبنانية​ اعلن عدم اعطاء الثقة للحكومة بشكل واضح، فهو يعتبر ان الثقة تؤخذ اساساً من الشعب والمنتفضون ليسوا فقط من نراهم على الطرقات إنما أيضا الموجودين في منازلهم، لأننا نعلم ان بعض الثوار يتواجدون في البيوت، والحزب يصدر الأحكام على أساس الأداء وإن تعاطت ​الحكومة​ مع الملفات بناء على أداء مؤسساتي سنكون الى جانبها، أما إذا جاءت لتكمل نهج ​السلطة​ بالسيطرة على مؤسسات ​الدولة​ سنكون ضدها وبقوة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت كرم الى انه "لأننا دستوريين وجمهوريين في حزب القوات نتعاطى مع الأمور وفقاً للنتائج وحساباتنا داخلية دائماً"، مبيناً ان "الحزب طرح حكومة اخصائيين مستقلين قبل ان يكون في لبنان حراكاً، ففي 2 أيلول أعلن رئيس الحزب سمير جعجع هذا الكلام في بعبدا، وطرحه كان استثنائياً لظرف استثنائي يمر به البلد، واليوم باتت الحكومة امر واقع، والطابة اليوم بيد الأكثرية الحاكمة التي جاءت بهذه الحكومة وعملية الإنقاذ ليست قائمة على الكلمات الجميلة التي نقولها وعلينا ان نذهب الى استعادة الثقة مع الخارج الذي لم يعد يهمه كلامنا انما الانتاج"۔