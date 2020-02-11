أوضح رئيس تكتل "​لبنان القوي​" ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اعتداء خطير استهدف ​قوى الأمن الداخلي​ في الأوزاعي، فاستشهد خيرة من شبابها، على الأجهزة الامنية ان تتخذ كل الاجراءات لوقف مسلسل الاعتداءات على ​القوى الامنية​ ومؤسسات ​الدولة​ واجهزتها". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل عن حادثة الاوزاعي: لاتخاذ كل الاجراءات لوقف مسلسل الاعتداءات على القوى الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.